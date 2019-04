ARSENAL NAPOLI – Un’altra grande giornata di calcio in Europa. Dopo Ajax-Juventus di Champions League, stasera è il turno dell’Europa League. Arsenal-Napoli è la sfida più attesa di questo turno. Gli azzurri sono arrivati ieri a Londra e Carlo Ancelotti si è mostrato calmo e fiducioso in conferenza stampa. Il tecnico è convinto di poter arrivare fino in fondo alla competizione, ultimo obiettivo rimasto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e la corsa impossibile alla Juventus in campionato. Per la squadra partenopea non sarà facile fare risultato all’Emirates Stadium, ma basta fare un gol in trasferta per poter avere un vantaggio in vista del ritorno al San Paolo.

Arsenal-Napoli, le probabili formazioni

Gli unici non a disposizione di Ancelotti sono gli infortunati Raul Albiol e Diawara. Per il resto, il tecnico di Reggiolo può contare su tutta la rosa. Recupera Lorenzo Insigne in extremis, anche se è in dubbio la sua presenza dal primo minuto. In conferenza stampa l’allenatore ha tenuto aperte tutte le porte per l’attacco, ma l’opzione più quotata è Mertens–Milik con il numero 24 pronto a subentrare. In difesa Elseid Hysaj a destra e Maksimovic al centro con i soliti Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo titolare con Zielinski a sinistra. Per quanto riguarda l’Arsenal, Emery ha annunciato il recupero di Aubameyang. Rientrano anche Koscielny e Xhaka. A centrocampo l’ex Sampdoria Lucas Torreira, sulla linea dei trequartisti c’è Mesut Ozil con Ramsey. Avanti Lacazette.

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Maitland-Niles, Sokratis, Monreal; Torreira, Xhaka; Ozil, Ramsey, Aubameyang; Lacazette. ALLENATORE: Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. ALLENATORE: Ancelotti.

ARBITRO: Mallenco (Spagna).

Arsenal-Napoli: diretta tv e streaming

Arsenal–Napoli è in programma stasera alle 21 all’Emirates Stadium di Londra e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e TV8. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

