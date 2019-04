MILAN NEWS – Un acquisto azzeccato a gennaio come quello fatto dal Milan con Krzysztof Piatek non si vedeva dalle parti di Milanello da moltissimo tempo.

L’ultimo campione giunto in rossonero a metà stagione e capace di mettersi in mostra in maniera significativa immediatamente è stato forse Alexandre Pato nel lontano 2008. Piatek ha avuto un impatto anche migliore con i suoi dieci centri in sole tredici presenze ufficiali con la maglia numero 19 del Milan.

In questo modo Piatek ha visto letteralmente lievitare anche il costo virtuale del suo cartellino: il Milan a gennaio lo ha ingaggiato per 35 milioni di euro dal Genoa, cifra comunque molto alta, ma oggi il suo valore di mercato sembra essere aumentato a dismisura. Non a caso il sito web del quotidiano spagnolo Marca ha inserito il nome di Piatek nella ‘TOP-10‘ redatta dal portale Transfermarkt.it dei calciatori internazionali che nel 2019 hanno visto maggiormente crescere il proprio valore.

In vetta a questa speciale classifica c’è il talentuosissimo brasiliano Rodrygo, in forza al Santos e valutato oggi 40 milioni di euro, con un incremento del valore del 300% rispetto a sei mesi fa. Al secondo posto l’italiano Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma a cui è stata assegnata la stessa quotazione, mentre sull’ultimo gradino del podio c’è Brahim Diaz del Real Madrid cresciuto del 240%.

E Piatek? Sesto posto per l’attaccante del Milan che, rispetto ai tempi di Genova, avrebbe attuato una maggiorazione del proprio cartellino pari al 166%. Attualmente lo si considera un calciatore da 40 milioni di euro, ma visto il rendimento e le cifre che circolano nel mercato odierno siamo sicuri che il Milan possa valutarlo anche molti milioni in più.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

