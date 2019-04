MILAN NEWS – Nel momento più delicato sulla stagione, piove sul bagnato in casa Milan. Perché oltre dinamiche puramente calcistiche e un indispensabile quarto posto da conquistare, ora la società dovrà concentrarsi anche sul fattore politico-economico riguardante la UEFA.

Intanto – sottolinea Tuttosport oggi in edicola – proprio il deferimento pervenuto ieri da Nyon ora sarà una pressione in più per Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi. Perché quella qualificazione in Champions League fino a ieri fondamentale, ora diventa addirittura vitale. Rino e la squadra, quindi, ora avranno una responsabilità in più per centrare il ritorno nella massima competizione europea. Tornare all’Olimpo del calcio, infatti, permetterebbe alle casse rossonere di ricevere, all’incirca, quasi 40 milioni per la sola partecipazione al girone. E alzare i ricavi è una delle necessità di Elliott Management Corporation per migliorare il bilancio e iniziare la scalata verso il break even.

Ritorno in Champions League e una cessione importante, così la società milanista può riequilibrare la situazione. Con tale scenario infatti, nonostante possibili nuove sanzioni in arrivo, il Milan potrebbe comunque muoversi con una certa libertà in chiave mercato. Unendo i soldi delle cessioni a quelli della Champions, si potrebbe accelerare il processo di miglioramento del bilancio riuscendo anche anche a rinforzare la squadra.

