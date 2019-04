MILAN NEWS – Le parole di Gennaro Gattuso, interpellato oggi in conferenza stampa sui singoli della sua rosa, sono piuttosto chiare.

Il tecnico del Milan ha ammesso senza fronzoli di aspettarsi di più da Jesus Suso, uno degli uomini di maggiore qualità della sua squadra. Lo spagnolo vive però un periodo di stanca, troppe prestazioni sotto tono, un gol che continua a mancare da mesi e un talento offensivo espresso con poca convinzione, utilizzando poco e male il suo raffinato piede mancino.

Le parole di Gattuso suonano come una sorta di ultimatum: Suso deve tornare a trascinare il Milan come nella prima parte della stagione, quando ha praticamente risolto da solo 2-3 partite importanti e ha rappresentato una scelta sicura e forte per il suo club. Il numero 8 spagnolo contro la Lazio domani sera partirà titolare ma allo stesso tempo dovrà dimostrare di essere tornato ai suoi livelli, altrimenti sarà dura riconfermarlo.

Alle sue spalle scalpitano un Borini sempre generosissimo e un Castillejo che ha dimostrato di poter diventare importante con la maglia del Milan, senza dimenticare che i rossoneri sono alla caccia di un calciatore offensivo per le fasce nella prossima sessione di mercato. Un dentro e fuori per Suso, con la speranza che l’8 rossonero possa tornare ai suoi standard.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

