NEWS MILAN – Simone Inzaghi dovrebbe non recuperare Stefan Radu e Adam Marusic per Milan-Lazio di domani. Come riportato da Sky Sport, i due stamattina non si sono allenati in gruppo. Probabile il loro forfait per il match di San Siro.

Al difensore rumeno il fastidio alla caviglia non è ancora scomparso e pertanto sarà assente dalla lista dei convocati. Il suo posto nella retroguardia a tre biancoceleste verrà preso da Bastos. Reparto completato da Luiz Felipe e Francesco Acerbi. Per quanto riguarda il ruolo di esterno destro di centrocampo nel 3-5-2 di Inzaghi, sarà Romulo a rimpiazzare Marusic. A sinistra Senad Lulic. In mezzo agiranno Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco a fare da partner a Ciro Immobile, invece, ci sarà Joaquin Correa. L’ex Siviglia ha vinto il ballottaggio con Felipe Caicedo. Da segnalare che Milan Badelj non sarà della partita causa squalifica. Contro il Sassuolo l’ex Fiorentina era diffidato e ha preso un cartellino giallo che lo ha reso indisponibile per domani.

MILAN-LAZIO: PROBABILE FORMAZIONE DI SIMONE INZAGHI

(3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

