MILAN NEWS – C’è ancora attesa infinita per il destino del Milan per quanto riguarda il contenzioso con l’Uefa in vista delle prossime sentenze.

I rossoneri sono in continuo dialogo con la commissione di controllo di Nyon, che dovrà deliberare nei prossimi mesi quale sarà la sanzione da apportare per il rosso in bilancio piuttosto grave nel triennio 2014-2017. Una delibera dettata anche dal Fair Play Finaziario, sistema di controllo economico dei club giudicato da molti troppo severo.

Adriano Galliani, ex amministratore delegato storico del Milan, è stato interpellato dall’Ansa oggi, dando un parere piuttosto duro sul FPF: “Secondo me non e’ giusto, cristallizza l’esistenza dei club. Io ho firmato le mie dimissioni dal Milan il 13 aprile 2017, resto tifoso ma non parlero’ piu’ di Milan: sarebbe assurdo e poco corretto, ho fatto il capo azienda al Milan per 31 anni e ora devo solo stare in silenzio. Per il Milan parlera’ la loro dirigenza o la loro proprieta’, un grande fondo americano”.

L’attuale dirigente del Monza ha poi fatto un salto nel passato, ricordando l’inizio dell’epopea del Milan di Berlusconi: “Noi abbiamo preso un Milan con due istanze di fallimento, fuori dalle coppe e siamo riusciti a vincere scudetto, Coppa dei Campioni e Intercontinentale in soli tre anni. Oggi non sarebbe possibile. Con le regole del Fair Play Finanziario non sarebbe mai esistito il Milan di Berlusconi, il Milan delle cinque Champions League”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it