MILAN NEWS – C’è ancora tanto da giocare e da vivere in questa stagione, con il Milan che è impegnato su due fronti e ha voglia di chiudere l’annata al massimo.

Serviranno dunque tutte le forze a disposizione di mister Gennaro Gattuso, che nell’ultimo sfortunato periodo è stato costretto a perdere alcuni calciatori importanti per infortunio. Per esempio in vista dello scontro diretto di domani contro la Lazio mancheranno tre elementi di spicco: Gigio Donnarumma e Lucas Paquetà, entrambi out dalla gara con l’Udinese, e Andrea Conti che ha subito un problema muscolare qualche giorno prima.

Sui tre grandi assenti del match di domani sera a San Siro si è espresso anche mister Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Il tecnico ha fatto il punto sugli infortunati chiarendo lo stato del loro recupero: “Donnaurmma sarà sicuramente dei nostri settimana prossima, tornerà ad allenarsi in gruppo. Paquetà sta migliorando, in settimana andrà ad allenarsi sulla sabbia e poi si vedrà. Il suo rientro dipenderà se sentirà ancora dolore o se sarà sopportabile. Ci vorrà comunque più tempo”.

Possibile invece la convocazione domani per Andrea Conti, che ieri si è allenato in gruppo, come ricorda Gattuso: “Conti ieri stava benissimo e ha lavorato con noi, nei giorni precedenti invece lo abbiamo preservato, non era ancora al top con la coscia. Oggi valutiamo, speriamo ci sia perché ci può fare comodo in questo periodo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

