NEWS MILAN – Tutto pronto a San Siro per l’inizio della super sfida Champions Milan-Lazio, calcio d’inizio alle ore 20:30. I due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso si affida ancora al 4-3-3, con Krzysztof Piatek centravanti, supportato da Fabio Borini e Jesus Suso rispettivamente a sinistra e destra. In mezzo al campo inamovibili Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko, con Hakan Calhanoglu arretrato. In difesa i soliti quattro, in porta Pepe Reina. Simone Inzaghi risponde con il suo 3-5-2, con Correa a supporto di Ciro Immobile. Alle loro spalle centrocampo titolare con Luis Alberto, Leiva e Milinkovic-Savic. Sugli esterni Romulo-Lulic. Di seguito i 22 che scenderanno tra pochissimo in campo:

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: S. Inzaghi.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

