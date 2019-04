NEWS MILAN – Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post Milan-Lazio, Pepe Reina ha avuto modo di parlare dell’importanza della vittoria di questa sera. Il portiere è stato decisivo con qualche parata di spessore.

Ecco le sue parole sull’importanza della vittoria: “Sono tre punti pesanti, è un avversario diretto per la Champions. Difendiamo il quarto posto, speriamo ci dia la spinta per le ultime sei finali. Il gruppo lo merita. La squadra ha lasciato il cuore sul campo fino all’ultimo minuto”.

Sulla parata su Immobile ad inizio partita: “Ho avuto la fortuna di reagire velocemente. Tutti dobbiamo dare il nostro contribuito, perché vieni chiamato in causa in qualsiasi momento. Chi vince o perde è il Milan, non i singoli”.

Sulla sua soddisfazione personale: “Il mio umile lavoro è far crescere Gigio, già lo stiamo vedendo più uomo ed è questa la cosa più importanti”. Infine su chi è favorito per la corsa al quarto posto: “Favoriti lo siamo perché siamo al quarto posto adesso, ma c’è ancora tutto da giocare. Non dobbiamo mollare una virgola”.

