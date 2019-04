MILAN NEWS – Sarà spettatore molto interessato stasera, in vista dello scontro diretto Milan-Lazio che può valere una fetta di qualificazione in Champions League.

Il tecnico Gian Piero Gasperini, vate dell’Atalanta rivelazione che da anni esprime un calcio eccellente, vuol vedere cosa uscirà fuori dal big match di San Siro per poter fare le sue valutazioni in vista della corsa al 4° posto, detenuto in questo momento proprio dai bergamaschi assieme al Milan.

Intervistato oggi dal Corriere dello Sport, Gasperini ha detto la sua proprio sulla corsa Champions e sulla sfida odierna che potrebbe anche spalancare le porte all’Atalanta: “Ce la possiamo fare perché non abbiamo pressioni, ma rischiamo anche perché lottiamo contro delle corazzate. Ma se Milan-Lazio finisse pari, faccio solo un esempio, si rimescolerebbero ancora le carte e sarebbe tutto ancora apertissimo”.

Gasperini inoltre si è detto molto vicino a Gennaro Gattuso, una sorta di solidarietà tra colleghi: “Oggi sono un tifoso sfegatato di Gattuso. E lo sa perché? Gliene hanno dette di ogni tipo, vituperando il suo lavoro, così l’ho adottato. Un suo risultato mi rende felice come se fosse il mio. A livello tattico il Milan lo ha creato lui, si vede che ha quei colori tatuati sulla pelle”.

