MILAN NEWS – Il quadro in casa Milan è chiaro, chiarissimo: vietato fallire. Stasera a San Siro, contro la Lazio, il Diavolo non dovrà sbagliare per nessun motivo al mondo. Anche un pareggio sarebbe potenzialmente devastante. C’è un’unica parola d’ordine disponibile: vincere.

Come infatti anche sottolinea il Corriere della Sera oggi in edicola, la squadra di Gennaro Gattuso è a un vero e proprio bivio. Con una vittoria, si terrebbe stretto il preziosissimo quarto posto, allungando sui biancocelesti e ottiene un prezioso vantaggio nello scontro diretto. Perdendo, invece, rischierebbe di ritrovarsi addirittura all’ottavo posto. Eh già: ottavo, fuori dall’intera zona Europa. Perché Atalanta, Roma e Torino, infatti, sono tutte alle prese con impegni non impossibili in questo weekend. Sarebbe contraccolpo psicologico tremendo, forse irrecuperabile a sei giornate dalla fine.

Ecco perché Milan non può proprio fallire. Non più. Un punto nelle ultime 4 partite – sottolinea severamente il quotidiano – è una miseria. Roba da media retrocessione. Serve ripartire e bisogna farlo dal proprio tallone d’Achille per meritare davvero l’Olimpo: battere una big. Perché è quest’aspetto il vero buco nero della stagione: solo 11 punti su 36 contro le prime 8 in classifica.

Redazione MilanLive.it

