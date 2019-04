MILAN NEWS – Krzysztof Piatek contro Ciro Immobile, ci sarà spazio anche per questa super sfida tra bomber stasera a San Siro in un bollente Milan-Lazio in cui ci si gioca una gran bella fetta di Champions League.

Tuttavia, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli eventuali goal di stasera non varrebbero solo per il quarto posto ma anche per un piccolo pezzettino di storia. Perché il bomber polacco, per esempio, con due reti, arriverebbe a quota 10 in rossonero diventando il primo giocatore in assoluto della Serie A ad andare in doppia cifra con due squadre diverse nello stesso campionato. E restringendo l’analisi ai cinque Paesi principali, sarebbe un inedito in questo millennio anche a livello europeo. Anche perché l’ex milanista Pierre-Emerick Aubameyang, pur essendoci riuscito nell’annata 2017-18 realizzando 13 reti col Borussia Dortmund e 10 reti con l’Arsenal, lo ha comunque fatto in due campionati diversi e non nello stesso come avverrebbe con Piatek. Un uragano totale. Anche perché da quando è arrivato, ha segnato più dell’intera squadra messa insieme: 10 reti tra campionato e coppa contro le 7 dei compagni e le 2 autoreti a favore del Milan.

Dall’altra parte, invece, il traguardo di uno scalpitante Immobile riguarderebbe la quota 100 goal in Serie A. Dopo un mese di digiuno interrotto col goal al Sassuolo nell’ultima giornata, ora gliene mancano due per questa prestigiosa meta. Una sfida ad altissima intensità quindi sull’asse Milano-Roma: oggi per l’Europa, il 24 aprile per l’Italia.

