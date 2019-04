NEWS MILAN – Il grande giorno di Milan-Lazio è finalmente arrivato. I rossoneri si giocano una stagione intera in questa partita. Una sconfitta potrebbe complicare in maniera drastica la corsa al quarto posto.

I colleghi di SportNews.eu hanno contattato in esclusiva Pippo Pancaro, ex calciatore sia del ‘Diavolo’ (autore di un gol fantastico con il Milan Legends ad Anfield) che della Lazio. Anche lui è d’accordo: questa è una sfida importante per entrambe, ma non decisiva. Ecco le sue parole in merito: “E’ importante perché è uno scontro diretto tra due pretendenti ad un posto in Champions League, ma non decisiva. Ci sono ancora tanti punti in palio prima della fine del campionato. Indubbiamente chi vince fa un bel passo avanti”.

Il Milan, secondo l’ex calciatore, ha un piccolo vantaggio: “Mi aspetto una partita molto combattuta, a tratti bloccata. Pronostico aperto, con un piccolo vantaggio per il Milan perché gioca in casa”. Intanto nell’ambiente rossonero si parla del futuro di Gennaro Gattuso, spesso accostato alla Roma in quest’ultimo periodo. Ma merita di rimanere? Pancaro è certo: “Sì, assolutamente. Lo sta dimostrando con i risultati. E’ riuscito a dare un’anima e un’identità alla sua squadra. Lo conosco bene, ci mette passione e tanto amore”.

In molti hanno parlato di possibile addio di Rino anche in caso di qualificazione in Champions League: “Non so cosa deciderà perché non vivo l’ambiente rossonero. Se dovesse centrare l’obiettivo sarebbe una cosa straordinaria, considerate tutte le problematiche avute come il cambio di società, gli infortuni. Io spero che il Milan torni a vincere con Rino in panchina, sarebbe una storia bellissima. Siamo amici e io tifo per lui”.

Redazione MilanLive.it

