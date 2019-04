Sono andati in down anche Facebook e WhatsApp con una domenica che potrebbe portare tutti alle vecchie maniere di sms e chiamate. Di certo in una società tecnologica come la nostra è una notizia che può creare preoccupazione anche a chi gestisce a livello lavorativo i suoi affari senza riuscire a trovare la possibilità di vivere tutto con maggiore tranquillità.

Instagram, Facebook e Whatsapp down: le soluzioni

Niente foto per oggi? Difficile capirlo anche perché è accaduto da pochissimo e non ci sono comunicazioni ufficiali. Potrebbe arrivare un ulteriore periodo di assenza dai social come capitato non molto tempo fa. Sta di fatto che Instagram non funziona e non ci sono soluzioni. Al bug rimedi non sono noti, ma c’è solo da fare una cosa e cioè aspettare.

La grande voglia di condividere immagini della propria vita e scattarsi selfie quindi passerà in secondo piano di fronte magari alla possibilità di uscire e di godersi belle giornate primaverili nelle città che già stanno regalando delle situazioni molto interessanti. Il pubblico è pronto, ma non tutti gradiscono.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it