MILAN NEWS – L’importanza della vittoria di ieri del Milan sui rivali diretti della Lazio è a dir poco vitale, visto che la squadra di Gennaro Gattuso torna a blindare il quarto posto allontanando una concorrente insidiosa.

I rossoneri respirano dopo un mese tremendo, con un solo punto raccolto in quattro gare giocate, anche se la classifica ancora sorride a Romagnoli e compagni. Ma analizzando il successo del sabato sera di San Siro, c’è da dare i giusti meriti soprattutto ad un Gattuso trasformatosi in stratega eccellente, visto il cambio tattico che ha in qualche modo spronato il suo Milan verso la vittoria.

Il Milan se l’è giocata alla pari, ma nel primo tempo di ieri ha dimostrato alcuni difetti strutturali: pochi rifornimenti offensivi per Piatek, scarsa pericolosità ed il solo Calhanoglu (lontano troppi metri dall’area laziale) a rendersi pericoloso. Il 4-3-3 è apparso statico e più preoccupato alla fase difensiva, tanto da far propendere Gattuso per uno stravolgimento di modulo decisamente ardito ma azzeccato.

Il tecnico calabrese ha approfittato dei problemi occorsi a Romagnoli e Calabria per rivoluzionare il tutto: spazio a Zapata e all’esterno Laxalt e passaggio ad un più estroso 3-4-1-2, con l’uruguayano e Borini esterni larghi, Calhanoglu spostato sulla trequarti e Suso al fianco di Piatek per dare una mano in fase offensiva.

Un’idea giusta quella di Gattuso che ha dato pericolosità e profondità al gioco del Milan, creato superiorità numerica tra le linee avversarie e equilibrato lo schieramento tattico. Non a caso i rossoneri con questo modulo hanno subito pochissime offensive avversarie e vinto la partita con le incursioni giuste. Un’ipotesi tattica che il Milan non deve sottovalutare e che mister Gattuso potrebbe pensare di riproporre anche con altri interpreti come Conti, Paquetà e Cutrone.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

