NEWS MILAN – Un Urbano Cairo decisamente nervoso al termine di Torino-Cagliari 1-1. Un pareggio che ha stoppato la corsa europea della squadra di Walter Mazzarri e che il presidente non ha digerito. Nel suo mirino l’operato dell’arbitro Irrati.

Nel post-partita Cairo si è decisamente scagliato contro il direttore di gara: «Mi è sembrato un arbitraggio molto squilibrato. Non so cosa abbia detto Zaza per meritarsi l’espulsione, ma lo stesso ha fatto Barella e non è stato neanche ammonito. Inoltre il rigore su Izzo era evidente». Il patron granata se l’è presa perché Irrati non è andato a controllare al VAR sull’episodio del penalty su Izzo, mentre in occasione del pareggio del Cagliari ci è andato e ha rivisto la sua precedente decisione di annullare il gol.

Infine al presidente del Torino viene domandato se il Milan venga favorito nella corsa Champions League: «Non penso che vogliano favorire il Milan – riprende l’agenzia Ansa -, ma se guardi la partita di ieri (contro la Lazio, ndr) qualche domanda te la fai».

Troviamo le parole di Cairo abbastanza imbarazzanti per quanto concerne il riferimento al club rossonero. Quella di Gennaro Gattuso è la squadra penultima in Serie A per rigori a favore e con un capitano come Alessio Romagnoli spesso ammonito ai primi accenni di chiarimento verso gli arbitri. È veramente incredibile parlare di Milan eventualmente favorito o comunque dire cose come “qualche domanda te la fai”. Fermo restando che ieri contro la Lazio non c’è stato nessun favoritismo. Purtroppo in troppi vedono le cose come più gli conviene e non per ciò che sono realmente.

