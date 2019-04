MILAN NEWS – Ormai è un ospite fisso e sempre ricco di sorprese Antonio Cassano, che sulle frequenze Mediaset svolge il ruolo di particolare opinionista.

L’ex talento di Bari vecchia è presenza costante al programma tv Tiki Taka, condotto la domenica sera da Pierluigi Pardo. Lo straordinario attaccante, che ha indossato anche la maglia del Milan vincendo lo scudetto del 2011, è tornato ieri sera a parlare della situazione dei rossoneri, in particolare commentando l’andamento in panchina dell’amico Gennaro Gattuso.

Tra Fantantonio e Rino c’è sempre stato un ottimo feeling, dovuto al carattere molto acceso dei due e alle esperienze vissute con Milan e Nazionale italiana. Cassano infatti ha voluto elogiare il suo lavoro sulla panchina rossonera: “Gattuso sta facendo un lavoro straordinario. Il Milan è casa sua e sono sicuro che lo riporterà dove merita, in Champions League. Per me merita la riconferma, ma qualcuno non la pensa così”.

Cassano è certo che in società non tutti sono a favore della permanenza di Gattuso alla guida tecnica: “Credo che Leonardo non lo stimi particolarmente, anzi, sta aspettando il pretesto giusto per cacciarlo. Sarebbe un errore visto quello che ha dato al Milan da giocatore e da tecnico”. Si alimentano nuove voci dunque su una presunta rottura a fine stagione, anche se il Milan per ora ha sempre smentito dando piena fiducia al suo mister.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

