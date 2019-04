MILAN NEWS – Nonostante il momento negativo dell’ultimo mese, con un solo punto conquistato in quattro gare consecutive, il Milan è ancora lì a difendere il proprio 4° posto.

La squadra di Gennaro Gattuso è tornata finalmente a vincere sabato nello scontro diretto con la Lazio, dando un forte segnale alle rivali per la corsa alla Champions League. Il cammino della banda rossonera non è stato continuo come ci si aspettava, ma è naturale osservare un miglioramento rispetto allo scorso anno, quando Gattuso aveva dovuto prendere per mano una formazione sfiduciata dopo l’esonero di Vincenzo Montella.

I numeri parlano chiaro: il Milan nella stagione attuale è in crescita rispetto ad un anno fa, visto che dopo trentadue giornate di campionato vanta due punti in più. Non moltissimo, ma comunque abbastanza per far capire che la squadra di Gattuso sta maturando e andando dritta verso un obiettivo finalmente importante.

Dopo il 32° turno del campionato 2017/2018 il Milan, sempre guidato dal mister calabrese, contava 53 punti in classifica ma anche un deludente sesto posto, dopo un pari interno a reti bianche con il Napoli. Non si trattò di un periodo felice, visto che i rossoneri dal 31 marzo al 29 aprile scorsi non ottennero neanche un successo in campionato. Oggi invece la situazione è maggiormente in discesa: 55 punti, quarto posto al momento di proprietà rossonera e un calendario da qui alla fine della stagione che sulla carta può favorire la corsa al ritorno in Champions League.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

