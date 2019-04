MILAN LAZIO HIGHLIGHTS – Un successo che vale oro e probabilmente una fetta della corsa alla zona Champions League. Il Milan batte la rivale diretta biancoceleste e torna a sorridere dopo un periodo avaro di successi.

Una vittoria di misura decisa dal rigore di Franck Kessie, abile al 79′ minuto a spiazzare Strakosha dagli undici metri dopo un fallo piuttosto netto in area laziale di Durmisi su Musacchio. Un episodio determinante che ha premiato però la gara generosa e volenterosa degli uomini di Gattuso, abili a crederci più della Lazio ed a resistere anche ai momenti più complicati.

Un primo tempo più equilibrato ed una ripresa ad appannaggio milanista nel match di ieri a San Siro: il Milan ringrazia Pepe Reina per un paio di interventi super e poi si affida ai suoi uomini migliori. Calhanoglu cuce gioco, Suso è in ripresa e Kessie oltre a segnare il rigore decisivo è un vero e proprio spacca partite. Alla fine arriveranno 3 punti d’oro per la lotta al quarto posto e un successo che rinvigorisce letteralmente la squadra rossonera.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

