NEWS MILAN – Una mossa decisiva per il successo della squadra rossonera contro la Lazio è stata la modifica del modulo. Il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-2-1 operato da Gennaro Gattuso si è rivelato azzeccato.

Un’intuizione che l’allenatore del Milan ha avuto a metà secondo tempo dopo gli infortuni ravvicinati di Davide Calabria e Alessio Romagnoli, costretti a uscire e sostituiti dalla coppia Laxalt-Zapata. Il colombiano è stato sistemato dietro assieme a Mateo Musacchio e Ricardo Rodriguez, mentre l’ex Genoa ha agito da esterno sinistro di centrocampo con Fabio Borini a destra. Mediana composta dal duo Bakayoko-Kessie, con Hakan Calhanoglu e Jesus Suso dietro Krzysztof Piatek.

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, il modulo con la difesa a tre può essere un’arma in più per Gattuso. Il Milan ha i giocatori per essere messo in campo con una simile disposizione. Il 3-4-2-1 utilizzato contro la Lazio è una soluzione molto interessante. E qualche elemento dell’organico potrebbe anche trovare più spazio. Ad esempio Mattia Caldara e Andrea Conti, che ai tempi dell’Atalanta giocavano con una formazione schierata a tre dietro.

Con la formula 3-4-2-1 si potrebbero avere due giocatori di fantasia dietro al centravanti. Calhanoglu, Suso e Paquetà i principali candidati per agire sulla trequarti. E in caso di 3-5-2 c’è la possibilità di mettere due attaccanti pure, con Cutrone che affiancherebbe Piatek. Ci sono più soluzioni che possono tornare utili a Gattuso. Vedremo per Parma-Milan se il mister opterà già per partire con la nuova disposizione tattica oppure se confermerà il 4-3-3.

