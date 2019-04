NEWS MILAN – Meno tweet e post: piuttosto, soprattutto adesso, testa bassa e pedalare. E’ questo, in sintesi, quanto ribadito in casa Diavolo dopo il caos scatenatosi per Milan-Lazio causa degli animi già surriscaldatisi nei giorni precedenti via social.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società, per non ritrovarsi più in situazioni simili, e vedersi costretto a spiegare la differenza tra sfottò e gesto anti-sportivo, ha chiesto ai propri giocatori di limitare la navigazione sul web. Lo hanno fatto in particolare Paolo Maldini e Leonardo, presenti a Milanello nel giorno della ripresa degli allenamenti. Un appello all’educazione e al basso profilo, in campo e in rete. Il percorso tracciato è chiarissimo: limitare l’utilizzo dei social ed evitare gesti o comportamenti che potrebbero macchiare l’immagine del club.

Dopo la voce della società, si poi è levata quella della squadra: Pepe Reina, infatti, ha rinnovato, a nome di tutti, l’impegno alla responsabilità. Non poteva mancare l’intervento doveroso di Gennaro Gattuso, il quale si era già espresso con un messaggio chiarissimo nell’immediato post partita di San Siro. «Meno social, più lavoro». Un motto che il tecnico ha ribadito ieri facendo anche un richiamo generale all’ordine. E gli uomini di fiducia di Elliott Management Corporation hanno appoggiato a pieno, sottoscrivendo tutto.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it