MILAN NEWS – Lucas Paquetá brucia le tappe ed è pronto a rientrare già per Parma-Milan del prossimo weekend: oltre a La Gazzetta dello Sport, lo conferma anche il Corriere oggi in edicola.

E nonostante il recupero anticipato dopo l’infortunio dello scorso 2 aprile – aggiunge il CorSport -, il brasiliano potrebbe anche partire in campo dal primissimo minuto. Gennaro Gattuso deciderà venerdì dopo la rifinitura, anche se il tecnico potrebbe optare per un supplemento di prudenza soprattutto in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia del 24 aprile.

Per l’ex Flamengo, intanto, potrebbe esserci vita nuova. Definitivamente. Paquetá – aggiunge il quotidiano – è infatti destinato a cambiare ruolo: troppo sacrificato come mezzala, sarà piuttosto la trequarti la sua nuova zona di competenza appena rientrerà effettivamente. In ogni caso, non verrà più sacrificato in fase di copertura. Anche se dovesse essere 4-3-3, il 21enne farà staffetta con Hakan Calhanoglu spostandosi in definitivo nel cuore del centrocampo. La sosta causata per l’infortunio alla caviglia, per quanto indesiderata, ha comunque giovato al talento carioca reduce da 15 partite consecutive dopo un’intera stagione ad alti livelli in Sudamerica. E ora, sarà il rinforzo di Rino per la volata finale alla conquista della Champions League.

Redazione MilanLive.it

