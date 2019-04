NEWS MILAN – Arrivano grandi notizie dall’infermeria rossonera, positive e anche oltre le più rose aspettative. Perché l’acciaccato Lucas Paquetá atteso per Milan-Lazio del 24 aprile per la semifinale di Coppa Italia, potrebbe in realtà già rientrare per questo weekend per il match allo stadio Tardini.

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a sorpresa e per la felicità di Gennaro Gattuso, il brasiliano è tornato a lavorare in gruppo. Non per tutto l’allenamento, ma per buona parte: dentro in tutte le esercitazioni con la palla, fuori nella partitella conclusiva. Meglio ancora evitare i contrasti, ma con un paio di allenamenti in più sarà di nuovo in grado di sostenere anche i primi colpi. Così in settimana tornerà disponibile a tutti gli effetti, con tanto di probabile convocazione appunto per la trasferta di sabato in Emilia Romagna. La panchina lo aspetta, con qualche chance di entrare in corsa. 19 giorni dopo il trauma trauma distorsivo alla caviglia destra contro l’Udinese, l’ex Flamengo è quindi già di rientro rispetto al mese di di stop pronosticato.

Le buone notizie da Milanello riguardano però anche gli altri accacciati: Gianluigi Donnarumma, per esempio, anche si è allenato con i compagni e sabato tornerà titolare al posto di Pepe Reina e Andrea Conti, Davide Calabria e Alessio Romagnoli anche sono ok per la 33a giornata di Serie A: ieri il capitano si è allenato a parte per recuperare a pieno dal fastidio muscolare alla coscia, ma oggi sarà in gruppo e alla vigilia di Pasqua sarà regolarmente al centro della sua difesa.

