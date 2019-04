NEWS MILAN – Nel match contro l’Udinese, Gianluigi Donnarumma è stato costretto a lasciare il campo dopo appena dieci minuti a causa di uno stiramento.

Successivamente Gigio è stato costretto a saltare le sfide contro Juventus e Lazio, nelle quali il titolare è stato Pepe Reina. Lo spagnolo si è disimpegnato bene, soprattutto nell’ultima partita contro i biancocelesti dove è stato decisivo in almeno due occasioni con altrettante grandi parate. In particolare ricordiamo la primissima, dopo appena 3 minuti, sul tiro ravvicinato di Ciro Immobile. A due settimane dall’infortunio però, Donnarumma ha recuperato dall’infortunio e sabato prossimo, nella sfida delle 12:30 contro il Parma sarà titolare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport in edicola stamane. L’infermeria rossonera è ormai completamente svuotata, con gli ultimi rientri di Alessio Romagnoli e Lucas Paquetà.

Già nella seduta di ieri a Milanello, Donnarumma ha svolto l’intera sessione con il gruppo, segno che il problema era già rientrato definitivamente. Anche oggi ha lavorato con il gruppo. Domenica in Parma-Milan giocherà lui dal primo minuto, pronto a riscattare l’errore di Genova contro la Sampdoria, e aiutare i compagni ad ottenere tre punti importanti in un campo difficile.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

