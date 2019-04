CALCIOMERCATO MILAN – Non vi è dubbio: uno degli obiettivi su cui il Milan intende puntare maggiormente in futuro è il brasiliano Everton.

Un calciatore di cui si parla ormai da molto tempo, in particolare per due motivi: il primo è che ha tutte le qualità e caratteristiche fisico-tecniche che servono all’attacco del Milan. Il secondo è che Everton è uno dei calciatori maggiormente seguiti da Leonardo, che lo considera un talento purissimo su cui investire ciecamente.

Calciomercato Milan, Everton piace anche in Premier League

Il talento classe ’96 è uno dei calciatori più ambiti del Brasile, visto che è considerato un esterno d’attacco perfetto, abile con entrambi i piedi e a giocare su tutti e due i lati del campo, oltre ad essere un eccellente assist-man.

Tutte caratteristiche che, come scrive oggi anche Tuttosport, piacciono da matti a Leonardo: il direttore dell’area tecnica del Milan dovrebbe infatti presto volare in Brasile per cercare di avvantaggiarsi nella corsa a Everton, parlando sia con i suoi agenti che sono attivissimi nella ricerca di una squadra europea, sia con il Gremio, la sua società d’appartenenza.

L’intenzione è quella di anticipare la concorrenza internazionale, come fatto da Leonardo già nell’affare Lucas Paquetà, quando il Milan ha preso il sopravvento sul PSG. In questo caso c’è da superare il rush conclusivo contro due potenze di Premier League come sono Manchester City e Liverpool. I due club che si stanno giocando la vittoria del campionato britannico stanno puntando entrambe su Everton come esterno offensivo su cui scommettere. Nei prossimi giorni Leonardo è atteso a Porto Alegre per formulare l’offerta ufficiale del Milan per anticipare le altre pretendenti. Nelle settimane a venire si saprà se i rossoneri avranno la meglio oppure no.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

