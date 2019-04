MILAN NEWS – La questione riguardante l’esposizione della maglia di Francesco Acerbi dopo Milan-Lazio da parte dei calciatori rossoneri Franck Kessie e soprattutto Timoué Bakayoko ha portato grandi polemiche e discussioni.

Purtroppo si è creata una situazione molto particolare, con il centrocampista francese del Milan colpevolizzato da più parti per un gesto goliardico ma allo stesso modo provocatorio. Il Giudice Sportivo ha voluto allontanare ogni polemica non sanzionando Bakayoko e Kessie dopo l’episodio, definendolo in qualche modo non così grave come invece è sembrato a molti altri opinionisti e protagonisti del match stesso.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Chi invece non ha per nulla lasciato perdere la questione, legandosela al dito e trasformandola in qualcosa di decisamente insensato, sono gli ultrà della curva Nord della Lazio. Durante il match di ieri sera contro l’Udinese, valido per il recupero della 25.a giornata di campionato allo stadio Olimpico, numerosi tifosi biancocelesti presenti in curva hanno intonato un coro a dir poco becero e vergognoso.

Si tratta di un canto a sfondo ampiamente razzista nei confronti di Bakayoko, colpevole di essersi comportato in maniera poco sportiva verso il rivale Acerbi. “Questa banana è per Bakayoko” è il testo del coro che è stato ripreso da un video apparso oggi sui social network. Ci si aspetta sanzioni e provvedimenti da parte degli organi federali e dell’osservatorio del Viminale, visto che un atto così chiaro dal punto di vista razziale non può restare impunito.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it