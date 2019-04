MILAN NEWS – Oggi, come di consueto, è stato il giorno della designazione arbitrale per la prossima giornata, la 33.a del campionato di Serie A.

Il match Parma-Milan, che si disputerà sabato prossimo nel lunch time delle 12.30, sarà diretto dal signor Paolo Valeri, fischietto romano classe ’78. L’arbitro sarà coadiuvato dai guardalinee Caliari e Di Meo, dal quarto uomo Volpi, mentre alla sezione VAR sarà presente il signor La Penna.

Parma-Milan, scelto l’arbitro della sfida del ‘Tardini’

Valeri dunque tornerà a dirigere il Milan dopo il successo di misura contro il Sassuolo di qualche settimana fa, arrivato per 1-0 grazie all’autorete di Lirola. In questa stagione il fischietto romano ha anche diretto la prima gara di campionato dei rossoneri ad agosto, la sconfitta subita in rimonta dal Napoli per 3-2.

Il bilancio complessivo con il Milan per Valeri parla di 24 match diretti dal fischietto capitolino, con 14 successi milanisti, tre pareggi e sette sconfitte. Il Parma invece quest’anno è stato arbitrato da Valeri soltanto nel successo dell’andata contro il Sassuolo per 2-1. Solo quattro le vittorie ducali durante gli incroci in carriera con il direttore di gara in questione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

