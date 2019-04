MILAN NEWS – Mentre fa discutere e parlare molto di sé il coro razzista espresso ieri sera dalla curva della Lazio allo stadio Olimpico contro Timoué Bakayoko, dalle parti di Milano si continua a parlare della questione che ha tenuto più banco di recente.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riferito da Sky Sport negli scorsi minuti, il Milan avrebbe convocato nella sede ufficiale di via Aldo Rossi i due calciatori Bakayoko e Franck Kessie, entrambi protagonisti dello sfottò con la maglia del laziale Francesco Acerbi durante il match della scorsa settimana tra Milan e Lazio.

I due sono stati avvistati all’ingresso di Casa Milan oggi pomeriggio, dopo l’allenamento odierno a Milanello, probabilmente chiamati in causa dai dirigenti per parlare ancora dell’episodio incriminato. Possibile che i due vengano redarguiti sia per il troppo utilizzo dei social che ha scatenato la polemica su diversi fronti, sia per le troppe questioni più o meno delicate che ha scaturito il gesto di San Siro di sabato scorso.

Il dissapore tra Milan e Lazio, i botta e risposta con Acerbi su Instagram e pure i cori razzisti di ieri all’Olimpico si sono infatti tutti sviluppati dopo il gesto della maglia esposta di fronte ai propri tifosi. Una società come il Milan non può tollerare un esposizione così esagerata e così tante polemiche ai danni dei propri tesserati, dunque l’incontro di oggi verterà soprattutto su questo punto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it