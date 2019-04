MILAN NEWS – Milan-Lazio si surriscalda ancora in vista della replica del 24 aprile per la semifinale di Coppa Italia. Perché Tiémoué Bakayoko, protagonista del diverbio social e non solo con Francesco Acerbi, è rientrato nel mirino del tifo biancoceleste nelle ultime ore.

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese, durante Lazio-Udinese di mercoledì per il recupero della 25a giornata, è stato infatti vittima di cori razzisti all’Olimpico. “Questa banana è per Bakayoko”: questo il coro ignobile intonato dalla Curva Nord. Un fatto – aggiunge la rosea – non ravvisato dagli ispettori di gara e quindi non dovrebbero esserci conseguente per la società di Claudio Lotito, ma che fa chiaramente scattare ulteriormente l’allarme in vista del nuovo confronto tra le parti. Anche perché tra le due tifoserie già non scorre buon sangue in virtù anche del gemellaggio tra laziali e interisti, poi la curva capitolina ha già lanciato messaggi poco amichevoli e anche sui social sono volate promesse non rassicuranti. Saranno in 2.500 i tifosi della Lazio a Milano, un numero considerevole per far scattare l’allerta per l’ordine pubblico. Ecco perché prossimi giorni sarà messo a punto un dettagliato piano sicurezza per evitare incidenti.

Redazione MilanLive.it

