MILAN NEWS – La sua esperienza sulla panchina del Milan, durata circa un anno e mezzo, può definirsi ricca di punti altissimi ed altri molto bassi.

Vincenzo Montella da allenatore rossonero è riuscito a conquistare una qualificazione in Europa League e soprattutto il trionfo di Supercoppa Italiana a Doha, per poi non essere capace di trascinare il Milan dopo le spese ‘folli’ dell’estate 2017 verso gli altri lidi della classifica e subire dunque l’esonero che ha dato automaticamente il via all’era Gattuso.

Intervistato dall’emittente DAZN dopo il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina, Montella ha ripercorso brevemente anche l’esperienza alla guida del Milan. Tra l’altro il neo tecnico viola, rientrato in Italia dopo la brutta prova a Siviglia, affronterà i rossoneri in campionato il prossimo 11 maggio in uno scontro tutto da vedere.

Così Montella ha commentato la sua esperienza milanista: “Quella rossonera per me è stata una sfida importante, la squadra non tornava in Europa da diversi anni e con me ci è riuscita. Sono fiero di aver riportato il Milan in coppa e anche di aver vinto la Supercoppa contro la Juventus. Nel secondo anno eravamo in linea con il percorso prestabilito, molti giocatori erano nuovi e dovevano adattarsi. Nel complesso è stata un’esperienza importante, nel mio primo periodo abbiamo fatto molto bene”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

