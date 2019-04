MILAN NEWS – Lo ha espresso in chiare lettere oggi Gennaro Gattuso nella conferenza stampa del venerdì: il Milan deve pensare solo e soltanto alla trasferta di domani a Parma.

Nonostante ciò però è quasi certo che la formazione rossonera che partirà titolare domani alle ore 12,30 allo stadio Ennio Tardini potrebbe risentire di un pizzico di turnover, ovvero di scelte tattiche che dovrebbero cambiare il volto del Milan almeno all’inizio. In particolare l’assetto difensivo potrebbe vedere diversi avvicendamenti, anche per preservare alcuni titolari in vista di Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà mercoledì prossimo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Come confermato anche dalle ultime di Sky Sport da Milanello, ci sarà sicuramente spazio domani dal 1′ minuto per due difensori che di recente hanno fatto raramente parte dell’undici titolare. Andrea Conti giocherà con ogni probabilità sull’out di destra, al posto di un Davide Calabria piuttosto stremato dopo i tanti impegni ravvicinati disputati. In campo anche Cristian Zapata che sostituirà almeno per questo sabato un sempre vigile Mateo Musacchio, tra i migliori in campo contro la Lazio.

Tali scelte di Gattuso saranno dettate sia dalla volontà di dare spazio a alternative meritevoli come Conti e Zapata (quest’ultimo entrato alla grande nello scontro diretto di sabato scorso) e dalla necessità di far rifiatare alcuni titolarissimi. Il rush finale è iniziato con un grande dispendio di energia, dunque il Milan ha bisogno di tutti i suoi effettivi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it