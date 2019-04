Il Milan perde punti allo stadio Tardini, pareggiando contro il Parma nonostante il vantaggio iniziale. Il quarto posto è a rischio, ma intanto la Lazio impegnata in casa contro il già retrocesso Chievo Verona.

Un gesto folle di Sergej Milinkovic-Savic nel primo tempo costringe la squadra a giocare in inferiorità numerica: fallo di reazione del serbo, che dà un calcio a Stepinski. Punita più la reazione e il tipo di gesto, che la violenza in sé. Si chiude 0-0 la prima frazione. Nella ripresa due minuti di black-out dei biancocelesti portano i due gol degli ospiti: prima destro a giro rasoterra del classe 2000 Vignato, poco dopo il raddoppio di testa di Hetemaj. Tra il 49′ e il 51′ la Lazio va sotto di due gol. La reazione tarda ad arrivare, anche a causa dell’inferiorità numerica. Il gol di Caicedo arriva al 67′ su assist di Correa. L’ingresso di quest’ultimo ha cambiato in positivo il match, ha anche colpito un palo clamoroso nel finale. Ma niente da fare per gli uomini di Simone Inzaghi, nervoso e polemico in panchina anche questo pomeriggio per i minuti di recupero concessi.

Due punti nelle ultime 13 partite di campionato, soltanto una vittoria contro il Frosinone. Questi i numeri del Chievo Verona prima di questo match. Tonfo clamoroso della Lazio, che fa felice il Milan, che addirittura allunga a +4. Bianconcelesti addirittura superati dal Torino, vincente per 1-0 contro il Genoa. Proprio i granata vanno addirittura a meno 3 dal quarto posto dei rossoneri. Di seguito la classifica aggiornata, in attesa di Inter-Roma di stasera e Napoli-Atalanta che si giocherà lunedì sera:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

