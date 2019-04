MILAN NEWS – Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi: come riferisce Tuttosport oggi in edicola, potrebbero essere proprio loro i promotori di un forte segnale distensivo e di pace in vista di Milan-Lazio di Coppa Italia dopo il caos scatenatosi dopo e oltre il triplice fischio in campionato.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Tutto nasce da un’idea di Rino, un messaggio lanciato ieri in conferenza stampa: “Per mercoledì ho un sogno. Entrare tutti quanti abbracciati per mettere fine a tutte le polemiche”. Una proposta – svela il quotidiano – accolta con favore in casa Lazio, così il club biancoceleste fa sapere che potrebbero essere direttamente i due allenatori a decidere le modalità di un ingresso in campo particolare per la gara del 24 aprile. Gattuso e Inzaghi, del resto, si conoscono bene e potrebbe esserci una telefonata nei prossimi giorni per capire qual è il gesto migliore da compiere per distendere gli animi e vedere solo nient’altro che una grandissima partita di calcio.

Oltre alle tensioni sul terreno di gioco, c’è forte preoccupazione anche per l’ordine pubblico all’esterno di San Siro. Si teme infatti che i 4.000 tifosi della Lazio, forti anche del gemellaggio con gli ultrà dell’Inter, possano creare problemi al regolare svolgimento della gara. Ieri, intanto, a tempo di record, è arrivato a conclusione il procedimento disciplinare a carico di Tiémoué Bakayoko e Frank Kessie: 33.000 euro di multa a testa per loro, 20.000 per la società. Una conclusione – sottolinea Ts – che di fatto non scontenta nessuno. Perché il club rossonero mai avrebbe accettato sulla squalifica ai giocatori, così una multa pesante. Questa, invece, è stata considerata accettabile.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it