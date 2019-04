MILAN NEWS – In un incrocio fondamentale considerando Inter-Roma e Napoli-Atalanta, il Milan dovrà essere anche più forte del tabù legato ai lunch match e del mal di trasferte per fare un grosso passo verso la Champions League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Perché non sempre le gare a pranzo hanno sorriso ai rossoneri. Appena 6 volte, su 20 match totali, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola. A cui bisogna poi aggiungere 6 sconfitte e 8 pareggi totali. Inoltre – puntualizza il quotidiano – il Diavolo è anche la compagine che in questo campionato ha conquistato meno successi in trasferta: appena cinque. L’insidia quindi è doppia, come ha sottolineato anche lo stesso Gennaro Gattuso ieri in conferenza stampa: “Abbiamo vinto solo 5 volte fuori casa, ma in alcune partite potevamo e dovevamo ottenere il successo pieno. Abbiamo perso punti per strada. Dobbiamo essere più cattivi e non sbagliare approccio. Quando giochiamo alle 12.30 non abbiamo numeri buonissimi, questo mi fa paura: a Parma dobbiamo disputare una grande partita a livello fisico, tecnico e mentale, sarà molto difficile”.

Il bilancio personale di Gattuso durante l’orario di pranzo anche non è solidissimo: una sola vittoria (tra l’altro proprio contro il Parma all’andata), 3 pareggi e una sconfitta. L’ultima vittoria in trasferta conquistata alle 12.30 – chiude il quotidiano – risale addirittura 21 gennaio 2013: 3-1 a Catania, con le reti di Riccardo Montolivo, Mario Balotelli e Ricardo Kaká. Ma il Milan, quest’oggi, dovrà essere più forte di tutti e tutto per un traguardo ormai a un passo: con le gare con Bologna, Frosinone e Spal all’orizzonte, una vittoria di quest’oggi al Tardini potrebbe essere determinante.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it