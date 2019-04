MILAN NEWS – Ci siamo, il Milan oggi torna in campo scendendo sul terreno di gioco del Parma tra pochissimo, nel lunch match della 33.a giornata di Serie A.

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida dello stadio Ennio Tardini; il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha scelto di affidarsi al modulo di base 4-3-3, con la conferma di Borini e Piatek nel tridente d’attacco. Confermati anche i due cambi già previsti in difesa, con Conti e Zapata in campo dal 1′ minuto.

Risponde Roberto D’Aversa, tecnico della squadra ducale, che recupera due leader come Alves e Gervinho ma preferisce provare una formazione più abbottonata, con la difesa a tre e due esterni fluidificanti. Ecco i 22 che scenderanno in campo a partire dalle ore 12,30:

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Gervinho, Ceravolo. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso.

