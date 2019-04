NEWS MILAN – Oggi dalle ore 12:30 allo stadio Ennio Tardini si è giocato Parma-Milan, match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2018/2019. La squadra di Roberto D’Aversa arrivava a questa partita da quattordicesima (35 punti) in classifica e reduce da due pareggi contro Torino e Sassuolo.

Invece i rossoneri di Gennaro Gattuso si sono presentati a Parma da quarti con 55 punti e reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto contro la Lazio a San Siro. Era di vitale importanza per il Milan fare 3 punti anche oggi, per consolidare la propria posizione in zona Champions League. Inoltre, in questo turno ci sono match come Inter-Roma e Napoli-Atalanta che interessano molto il Diavolo, visto che ci sono coinvolte delle rivali. Vincere in Emilia era qualcosa di auspicabile.

La squadra di Gattuso fallisce, non andando oltre l’1-1. Dopo il vantaggio firmato Samuel Castillejo, ha subito il pareggio di Bruno Alves. Solamente un punto per i rossoneri, che salgono a 55 punti mentre gli emiliani si portano a 36. Una chance grossa sprecata dal Diavolo, che rischia di essere scavalcato o raggiunto oggi. Tanto rammarico sicuramente per Gattuso e i suoi giocatori, che devono recitare mea culpa.

Di seguito la foto della classifica aggiornata del campionato di Serie A 2018/2019 dopo Parma-Milan.

