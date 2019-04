Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi sabato 20 aprile 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi sabato 20 aprile 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:30 – TG1 60 Secondi

23:34 – Ballando con le Stelle

00:40 – TOP tutto quanto fa tendenza

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – The Rookie – Giro di pattuglia – L’ora della morte

23:00 – La Domenica Sportiva

00:50 – L’altra DS

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Speciale Le ragazze

21:35 – Sapiens Un solo pianeta

23:45 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

Rai Movie

19:25 – Fantozzi contro tutti

21:10 – Il nome della rosa

23:25 – L’ultimo lupo

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – AMICI DI MARIA

00:40 – TIKI TAKA

02:07 – TG5 – NOTTE

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:31 – C.S.I. NEW YORK – IN SERVIZIO

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IDOLI CADUTI

21:20 – UN’IMPRESA DA DIO

23:15 – DRAGON BALL SUPER – GRANDE INCERTEZZA!C’E’ UN UNIVERSO IN PREDA ALLA DISPERAZIONE !

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – BANANA JOE

23:42 – SOUTH KENSINGTON

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY II – LA SCIARADA DI VARTABEDIAN

21:00 – LONE SURVIVOR

23:27 – DOOM

La 5

19:10 – L’ONORE E IL RISPETTO – 5

21:10 – ROSA LA WEDDING PLANNER – NESSUNO E’ PERFETTO

23:15 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – IL TALENTO DI SANJI

21:15 – FRIENDS

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Assassinio a bordo

23:05 – Assassinio sul treno

01:00 – TG LA7 Notte

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – La Passione di Cristo

23:45 – Giovanna D’Arco

Nove

19:55 – I migliori Fratelli di Crozza

21:30 – Il bambino con il pigiama a righe

23:20 – Dio perdona… io no!

