CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non ha cambiato idea su Gerard Deulofeu. Leonardo ci ha provato concretamente a gennaio, ma le richieste del Watford erano troppo alte. Ora potrebbe riprovarci in estate.

Stando a quanto scrive ‘Calciomercato.com’, sono rimasti attivi i contatti fra il dirigente brasiliano e il club inglese. Anche l’entourage del calciatore si aggiorna costantemente con il club rossonero. Al termine della stagione, quando la società saprà se sarà o meno in Champions League – e quindi avrà le idee più chiare sul da farsi -, potrebbe aprirsi finalmente una trattativa vera. L’ex Barcellona, con uno splendido passato di sei mesi in rossonero, non ha mai nascosto l’idea di voler tornare. Ed è su quello che Leonardo giocherà molto per provare a convincere il Watford, che però ora resta fermo sulle richieste.

Milan-Deulofeu, l’ostacolo è il prezzo

Secondo ‘Calciomercato.com’, il Milan ha già deciso: vuole riprovare a prendere Deulofeu. A convincere la società sono le prestazioni del calciatore, sempre più protagonista in questi mesi in Inghilterra. E’ cresciuto molto: oggi è meno fumoso e dribblomane, è più concreto e sicuro di sé sotto porta. Nove gol e sette assist è il suo bottino nelle 27 partite giocate quest’anno fra campionato e coppe. Ha giocato da ala ma anche da trequartista in certe occasioni. E’ stato uno dei trascinatori della squadra per l’incredibile risultato in FA Cup: il Watford è infatti in finale col Manchester City, traguardo che mancava alla squadra dalla stagione 1983-84. In base a questi numeri il Milan ha scelto di riportarlo in Italia, ma serve l’offerta giusta. La valutazione in questi mesi è aumentata a 40 milioni, cifra che la società di via Aldo Rossi non vuole e non può spendere. Servirà un lavoro diplomatico eccellente e soprattutto la formula giusta, che è probabilmente il prestito con diritto di riscatto. Occhio però al Borussia Dortmund, che ha bisogno di sostituire Christian Pulisic – già ceduto a gennaio al Chelsea – e ha puntato gli occhi su di lui. E i tedeschi non hanno problemi economici…

