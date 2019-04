MILAN NEWS – Un tabù che neanche ieri il Milan è riuscito a superare ed a lasciarsi alle spalle riguarda il temutissimo orario di mezzogiorno.

Il clan rossonero infatti, da quando Gennaro Gattuso siede sulla propria panchina, non è mai riuscito a vincere neanche una volta nei match giocati all’orario del lunch-match, in particolar modo in quelli disputati lontano da San Siro. La statistica ripresa stamattina da La Repubblica appare piuttosto chiara dopo l’1-1 scialbo ottenuto ieri sul campo del Parma in questo particolare ‘timing’ della giornata pre-pasquale.

Basti pensare che l’esordio di Gattuso come allenatore del Milan avvenne a novembre 2017 nel pazzesco 2-2 di Benevento disputatosi proprio alle 12,30. Un pareggio determinato dal gol in extremis del portiere Brignoli che è rimasto nella storia, sia perché è raro vedere un estremo difensore andare in rete sia perché fu il primo storico punto ottenuto dalle ‘Streghe’ in campionato.

In questa stagione il Milan a mezzogiorno aveva già pareggiato con ampia delusione sul campo del Frosinone a dicembre, uno 0-0 davvero poco brillante contro la penultima della classe, anche in quel caso ben più meritevole di vincere rispetto ai rossoneri. Infine ieri al Tardini, altra prova sotto tono ed un punto che, visto l’andamento del match, sta stretto a Gattuso e compagnia che si augurano di non giocare più gare nel lunch-match nel breve periodo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

