NEWS MILAN – Una Pasqua di lavoro in quel di Milanello. Il Milan è sceso in campo stamattina per gli allenamenti dopo la trasferta di Parma. Nel mirino della squadra c’è ovviamente la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Lazio.

I ragazzi hanno iniziato la seduta all 11. Come di consueto, chi ha giocato al Tardini ha svolto un lavoro defaticante in palestra. Gli altri, invece, sono stati impegnati sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi. Il gruppo ha fatto riscaldamento con torelli ed esercitazioni tecniche con le sagome. Poi possesso palle e infine una serie di partitelle sul campo ridotto.

Come sottolinea il sito ufficiale del Milan, presente agli allenamenti anche Paolo Maldini, che dimostra ancora tutta la sua vicinanza alla squadra in questo momento così delicato. I rossoneri si alleneranno anche domani, ancora con una seduta al mattino. Si intensificherà la preparazione di Milan–Lazio, un’altra importante sfida di questo tesissimo finale di stagione.

Redazione MilanLive.it

