MILAN NEWS – Inevitabilmente nella storia: l’impresa non sembra più così ardua come qualche anno fa, ma ogni volta che la Juventus vince il titolo fa notizia.

Il motivo ormai è più per i record raggiunti che per una cavalcata stagionale ampiamente prevista ad inizio stagione, visto che una squadra già molto forte era stata in grado di assicurarsi pure le prestazioni di un certo Cristiano Ronaldo all’interno della propria rosa. Ma chi entra nella storia è soprattutto Massimiliano Allegri, che diventa così il primo tecnico in Serie A a vincere cinque Scudetti di fila.

Dal 2014-2015, prima stagione in cui Allegri ha guidato la Juventus, fino ad oggi il tecnico toscano è stato in grado di portare sempre e con continuità i bianconeri alla vittoria del campionato italiano, entrando di diritto nel novero degli allenatori più vincenti della Serie A. Allegri inoltre supera Fabio Capello, che con il suo Milan negli anni ’90 sfiorò la cinquina consecutiva di titoli: ‘Don Fabio’ trionfò durante l’era Berlusconi nel 1992, 1993, 1994 e 1996, saltando lo Scudetto soltanto nel 1995 per colpa della Juventus di Marcello Lippi.

Allegri inoltre è il secondo tecnico più vincente del massimo campionato italiano, con 6 titoli conquistati in carriera (5 con la Juve e uno con il Milan nel 2011), alle spalle del solo mitico Giovanni Trapattoni che guida ancora questa graduatoria con sette Scudetti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

