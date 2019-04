NEWS MILAN – Mancano cinque giornate alla fine di questa Serie A. Il Milan è in lotta per il quarto posto. Nelle ultime sette partite, la squadra di Gennaro Gattuso ha ottenuto soltanto otto punti. Eppure è ancora lì.

I rossoneri fanno fatica, arrancano, sono lontani parenti da quelli “cannibali” di poco più di un mese fa, quelli delle cinque vittorie di fila. Ma nonostante questo, il ‘Diavolo’ è ancora al quarto posto. Per demeriti degli altri, ovviamente. Lazio e Roma su tutte, ma anche l’Atalanta, che ha perso punti importanti contro l’Empoli la scorsa settimana. Adesso il Milan non può più fallire, a partire da domenica contro il Torino: stavolta per mantenere il quarto posto bisognerà per forza fare risultato, perché in caso di sconfitta sarebbero i granata andrebbero avanti in classifica (per gli sconti diretti a favore).

Inter mai complice del Milan

La corsa è apertissima. Il Milan è stato molto fortunato finora, però poteva esserlo ancora di più. Purtroppo non ha trovato complicità nei cugini. Come sottolinea la ‘Gazzetta dello Sport’, il fattore Inter può pesare tantissimo sulla qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. Non solo per le due vittorie nel derby, che oggi valgono la distanza in classifica proprio dal ‘Diavolo’, ma anche per le partite contro le concorrenti del Milan. I nerazzurri ha “concesso” due punti alla Roma (uno domenica sera a San Siro), quattro ad Atalanta e Torino, tre alla Lazio. Contro il Napoli, invece, secondo in classifica, gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti addirittura a vincere per 1-0 nel giorno di Santo Stefano. Insomma, il Biscione nerazzurro non è riuscito a riservare lo stesso trattamento alle altre in corsa per il quarto posto. Chiaramente questa è solo una provocazione. I rossoneri devono ottenere risultati sul campo, senza dover sperare nelle altre. Figurarsi negli eterni rivali poi.

