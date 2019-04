Nel calcio moderno c’è una qualità che è imprescindibile, e spesso e volentieri risulta più decisiva di ogni altra cosa: la determinazione.

E ieri in Parma-Milan nei rossoneri non si è vista questa qualità, per tutto il match praticamente. Ed è inconcepibile per una squadra che lotta per un posto in Champions League. Il pareggio maturato allo stadio Ennio Tardini ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivato. Analizziamo prima il match in sé: primo tempo soporifero, ritmi bassi e nessuna azione importante creata dai rossoneri. Nella ripresa diversi cambi di modulo di Gennaro Gattuso, che ridisegnando la squadra è riuscito a dare più imprevedibilità alla manovra: trovato un gol casuale, fortunoso, tutto quel che volete, ma quanto mai importante con Samuel Castillejo di testa su assist di Jesus Suso.

Poco dopo il gol del vantaggio, il Milan trova il raddoppio con Patrick Cutrone ma prontamente il guardalinee segnala fuorigioco. Dal VAR confermano dopo diversi minuti, e dal fermo immagine si nota come per due-tre millimetri Piatek sembri oltre la linea: una segnalazione clamorosa, sulla quale si è obbligati a fidarci degli strumenti VAR soprattutto sul momento preciso in cui parte la palla data da Kessie. Poco dopo si infortuna Cutrone, che per almeno dieci minuti zoppica e lascia la squadra in inferiorità numerica seppur resti in campo. Ovviamente erano finiti i cambi. Poi il gol casuale del Parma, fino a quel momento per nulla pericoloso: punizione-jolly di Bruno Alves e due punti buttati dal Milan.

Milan, svegliati!

Quel che dà rabbia, oltre allo sfortunato andamento degli ultimi 15-20 minuti, è stato l’atteggiamento della squadra. Passivi contro un avversario inferiore sotto tutti i punti di vista, eccetto che nella voglia e convinzione. Emblematico in tal senso l’ingresso di Lucas Biglia, peggiore in campo secondo noi. Camminava in campo, in ritardo sugli avversari e non incisivo in fase di costruzione. Ha sbagliato troppo, e alla fine il Milan ha pagato.

Gattuso in passato ha parlato di gestione della tensione all’interno dello spogliatoio prima di una partita. E probabilmente, come ammesso anche da lui stesso nel post-partita, non riesce a trasmettere voglia, grinta e veemenza alla alla propria squadra in determinate partite, nonostante da giocatore ci abbia costruito una carriera grazie a questa caratteristica. Tempo fa aveva ammesso di essere spesso in dubbio sul fatto di alzare la tensione in certe partite o meno, per paura che la squadra non rispondesse adeguatamente a certi stimoli.

Mancano 5 partite alla fine del campionato, e al momento il Milan è ancora al quarto posto più per demeriti degli avversari che per meriti propri. Il prossimo impegno in campionato sarà in casa del Torino, con i granata che vincendo scavalcherebbero di fatto il Milan (a pari punti, ma eventualmente con gli scontri diretti a favore dopo lo 0-0 a San Siro dello scorso dicembre). Nemmeno a dirlo che vincere è più che obbligatorio, e stavolta sarebbe meglio che si cominci ad esser carichi e grintosi dal primo all’ultimissimo minuto di partita.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

