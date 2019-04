CALCIOMERCATO MILAN – Difficilmente dalle parti del nord-ovest di Londra si era visto un calciatore così abile a trascinare una squadra ‘normale’ in un club da alta classifica.

Gerard Deulofeu, ex attaccante del Milan e del Barcellona, è il nuovo idolo di casa Watford. La squadra giallo-rosso-nera sta volando nella parte alta della classifica di Premier League proprio grazie alle prodezze del suo numero 7, anche sabato scorso decisivo nell’ultimo match di campionato vinto per 2-1 in casa dell’Huddersfield.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Deulofeu fa impazzire i rossoneri

Doppietta splendida quella realizzata contro gli avversari di turno da Deulofeu, che porta il Watford direttamente al settimo posto in classifica, vale a dire nella zona che consentirebbe la qualificazione alla prossima Europa League. Un traguardo storico per gli Hornets, senza dimenticare che lo stesso calciatore iberico è già risultato decisivo nella semifinale di FA Cup contro il Wolverhampton che consentirà alla sua squadra di disputare circa trent’anni dopo una finalissima della storica competizione britannica contro il Manchester City.

Un momento d’oro per Deulofeu che coincide con il ravvivarsi dei contatti verso l’estate con il Milan. Il club rossonero lo ha avuto già in prestito due anni fa, senza però riuscirlo a trattenere. A gennaio scorso il direttore tecnico Leonardo ha provato ad avvicinarlo, ma il Watford lo ha dichiarato incedibile, mentre per la prossima sessione estiva di mercato le porte potrebbero riaprirsi.

Come scrive Tuttomercatoweb.com, Deulofeu resta tra i nomi più seguiti dal Milan per arricchire il reparto offensivo: lo spagnolo è, assieme a Saint-Maximin del Nizza e Everton del Gremio uno degli esterni d’attacco più stimati in società, forte anche dell’esperienza pregressa e molto positiva nel 2017. Una pista dunque sempre d’attualità, rinvigorita dopo le prestazioni pazzesche ed i 6 gol nelle ultime cinque trasferte messi a segno dal ‘Deu’.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it