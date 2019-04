CALCIOMERCATO MILAN – Sono tante le valutazioni che il Milan dovrà fare da qui a fine anno. Per ora le attenzioni sono solo sul campo, ma la questione rinnovi va risolta il prima possibile. C’è in ballo quello di Cristian Zapata.

Sono tanti i contratti in scadenza a giugno: José Mauri, Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci hanno già deciso di cambiare aria. Come è giusto che sia, dopo un anno fra panchina e tribuna. Invece il difensore colombiano si è rivelato molto utile, come sempre. Ha la stima della società e di Gennaro Gattuso, che si fida ciecamente di lui. Leonardo e Paolo Maldini hanno già fatto una proposta di rinnovo a Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter oggi agente. C’è stato un incontro a Casa Milan qualche mese fa, conclusosi con un nulla di fatto.

Milan, Ausilio e Marotta pensano a Zapata

L’offerta del Milan di rinnovo non ha convinto Zapata: cifre più basse rispetto ad ora (1,5 milioni circa) e un solo anno di prolungamento. Il difensore non ha accolto con grande entusiasmo questa avanzata della dirigenza rossonera. E quindi si prenderà altro tempo per decidere. Il problema non è tanto lo stipendio, piuttosto gli anni di contratto: il colombiano ne vorrebbe almeno due, come spiegato dai colleghi di ‘Calciomercato.com’. Ci sarà sicuramente un nuovo incontro fra l’agente e la società per discuterne. La priorità del calciatore è rimanere al ‘Diavolo’: è uno dei senatori di questo spogliatoio, arrivò dal Villarreal nel 2012 ed è molto legato alla causa rossonera. Ma chiaramente si sta anche guardando intorno. E una possibile offerta potrebbe arrivare dall’altra squadra di Milano, l’Inter. Piero Aulisio e Giuseppe Marotta cercano anche profili di esperienza per rinforzare la rosa oggi allenata da Luciano Spalletti (domani chissà): Zapata piace, poi ovviamente la spinta di Cordoba, ex bandiera dei nerazzurri, potrebbe influire e non poco in questa scelta. Non è un’indiscrezione nuova: già durante il mese di gennaio si parlò di un interesse dei nerazzurri, pronti ad acquistarlo a parametro zero. Vedremo quale sarà la decisione del colombiano, richiesto anche in Turchia (a gennaio arrivarono offerte dalla Turchia: Fenerbahce, Galatasaray e Trabzonspor).

