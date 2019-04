MILAN NEWS – La Lazio domani sera tornerà a San Siro con tanta voglia di vittoria e soprattutto di rivalsa, in vista della semifinale di Coppa Italia.

Il tecnico Simone Inzaghi, dopo lo 0-0 dell’andata, non ammette altri errori visto l’andamento zoppicante della sua squadra. Al ‘Meazza’ servirà una grande prestazione per superare il Milan di Gennaro Gattuso.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Il tecnico laziale è intervenuto oggi alla vigilia della semifinale di coppa, come riportato da Lazio Style Channel. Queste le parole in vista del match: “Si è parlato molto della brutta figura che abbiamo fatto sabato scorso contro il Chievo Verona, ora c’è voglia di riscatto nello spogliatoio. Domani ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo”.

Ecco come Inzaghi ha voluto preparare la sfida al Milan dopo i recenti precedenti: “Dobbiamo far parlare il campo: domani affronteremo una grande squadra, in questi anni le gare disputate contro i rossoneri sono sempre state molto tirate. Dovremo esser bravi ad esser propositivi indirizzando a nostro favore gli episodi. Abbiamo preparato bene la gara di Milano negli ultimi due giorni, ci giocheremo tanto. In 90 minuti dovremo cercare la finale che vogliamo a tutti i costi. Domani mi porterò dei cambi importanti, chi subentra è fondamentale quanto i titolari per centrare il nostro obiettivo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it