MILAN NEWS – Un cambio modulo per Milan-Lazio di domani: come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, è questa la fortissima tentazione di Gennaro Gattuso in vista dello spareggio di San Siro.

Il tecnico, infatti, sta fortemente valutando di partire dal 3-4-2-1 che tra le gare con Lazio e Parma sembra aver riscosso consensi tra i giocatori. Soprattutto per un motivo: con uno schieramento alternativo al 4-3-3, il Diavolo riesce a riempire meglio l’area e a servire la punta grazie all’inserimento dei centrocampisti. La rete di Samuel Castillejo al Tardini, per esempio, è nata proprio così: assist di Suso dalla destra e incornata dell’ex Villarreal inseritosi a sorpresa nell’area avversaria. La decisione definitiva in merito allo schieramento tattico non è ancora arrivata, ma Gattuso sta riflettendo davvero su questa importante variazione.

Intanto – sottolinea il quotidiano – Rino ritroverà Patrick Cutrone uscito dolorante nell’ultimo match per una botta alla schiena. E anche Tiémoué Bakayoko, che ha giocato con una vistosa fasciatura al ginocchio, stringerà i denti per prendere parte alla semifinale di Coppa Italia. Probabile l’utilizzo dall’inizio di Lucas Paquetá, risparmiato in Emilia Romagna proprio in vista della gara decisiva di domani a San Siro, e tra i pali, secondo le gerarchie stabilite dallo staff tecnico, dovrebbe toccare nuovamente a Pepe Reina.

Redazione MilanLive.it

