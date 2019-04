NEWS MILAN – La verità in 5 giorni. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il Milan è infatti arrivato il momento in cui ti giochi tutto. Perché dopo questa settimana, la stagione rossonera inizierà a orientarsi con decisione da una parte o dall’altra.

Un doppio dentro-fuori all’orizzonte. Il primo lo è per impostazione, regolamento, trattandosi della gara di ritorno a San Siro contro la Lazio per la semifinale di Coppa Italia. L’impegno successivo, quello a Torino contro i granata, lo è invece diventato per i mancati affondi del Diavolo nei vari momenti giusti e in ultimo quello di sabato scorso a Parma.

Tra finale di Coppa Italia in palio e quarto posto valido per la Champions League, saranno quindi 120 ore ad altissima intensità e tensione. E dall’eventuale qualificazione nel’Europa che conta passeranno praticamente tutte le strategie di mercato: il futuro contrattuale di diversi giocatori, quello dello stesso allenatore e il valore commerciale di un club che – sottolinea il quotidiano – prima o poi Elliott Management Corporation rimetterà sul mercato. Ma il Milan ha un vantaggio per la corsa europea, ossia gli scontri diretti a favore con Atalanta, Roma, Lazio. Significa un punto in più virtuale che può diventare reale in caso di arrivo a pari punteggio in classifica. E anche per questo una vittoria a Torino al prossimo giro sarebbe determinante: significherebbe monopolio in tal senso, sperando però che non serva addirittura tanto per centrare il grande obiettivo milanista.

Redazione MilanLive.it

