NEWS MILAN – Il match Milan-Lazio di Coppa Italia dovrebbe essere quello del ritorno di Lucas Paquetà come titolare. Il brasiliano era stato convocato già per la sfida di Parma, ma è rimasto in panchina. Domani, però, c’è la possibilità di rivederlo dal primo minuto.

L’ex talento del Flamengo ha superato l’infortunio che lo aveva colpito contro l’Udinese. Una distorsione di secondo grado alla caviglia destra che gli aveva fatto saltare le successive partite. Il centrocampista brasiliano ha recuperato con un’ottima tempistica, rientrando in anticipo rispetto a quanto ci si aspettasse. Adesso è pronto a dare il proprio contributo alla squadra guidata da Gennaro Gattuso, che si gioca molto in questa settimana tra Coppa Italia e campionato.

Verso Milan-Lazio: titolare Paquetà. Cambia il modulo?

C’è curiosità di vedere se la formazione rossonera in Milan-Lazio sarà schierata con il consueto 4-3-3 oppure ci sarà un cambio di modulo. Se Gattuso non dovesse fare modifiche di assetto, allora Paquetà tornerebbe ad agire da mezzala sinistra con il conseguente avanzamento di Hakan Calhanoglu come esterno offensivo sinistro al posto di Fabio Borini. Il numero 39 rossonero ha sempre giocato lì da quando è arrivato in Italia, tranne contro l’Udinese: in quell’occasione fu impiegato da trequartista nell’inedito 4-3-1-2.

Secondo Tuttosport, il Milan affronterà la Lazio con il solito 4-3-3. Ma il Corriere dello Sport ritiene che Gattuso sia tentato dell’idea di schierare la squadra con il 3-4-2-1, soluzione che pare gradita al gruppo. L’allenatore rossonero sta valutando se partire subito col nuovo modulo oppure tenersi questa carta per il secondo tempo, in base a come si metterà la partita. Con tale assetto, Paquetà può agire sulla trequarti e dunque essere più vicino alla porta per cercare la conclusione o servire un Krzysztof Piatek bisognoso di maggiori rifornimenti. Dopo l’allenamento di rifinitura, previsto per oggi alle 16:30, ne capiremo di più.

