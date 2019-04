NEWS MILAN – Stasera alle 20:45 va di scena Milan-Lazio, partita valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019. All’andata a Roma finì 0-0.

La squadra di Gennaro Gattuso è costretta a vincere per accedere alla finale. A quella di Simone Inzaghi, invece, basta un pareggio con gol per sfidare una tra Atalanta e Fiorentina nella finalissima del 15 maggio. Tra rossoneri e biancocelesti sempre match molto accessi e anche con qualche polemica finale a volte. Lo abbiamo visto pure nel recente scontro diretto di campionato. E nel pomeriggio ci hanno pensato degli ultras laziali a coprirsi si vergogna intanto.

Verso Milan-Lazio: le probabili formazioni

Stasera Gattuso dovrebbe schierare il Milan con un inedito 3-4-3. Un cambio di modulo deciso per provare a dare una svolta, viste le recenti difficoltà. In porta sarà Pepe Reina il titolare, come di consueto sia quando c’era l’Europa League che poi in Coppa Italia. Nella difesa a tre ci saranno Mateo Musacchio, Mattia Caldara e Alessio Romagnoli. Occhi puntati soprattutto sull’ex di Atalanta e Juventus, che non gioca da tanti mesi e sarà sotto la lente di ingrandimento oggi a San Siro.

A centrocampo gli esterni dovrebbero essere Davide Calabria a destra e Diego Laxalt a sinistra. Il primo dovrebbe essere preferito ad Andrea Conti, partito titolare a Parma e autore di una prestazione non convincente. In mediana la coppia composta da Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko, due centrocampisti muscolari che dovranno essere bravi sia in fase di interdizione che di impostazione. Nel tridente offensivo spazio agli spagnoli Jesus Suso e Samuel Castillejo come esterni, mentre Krzysztof Piatek sarà la punta centrale. Panchina per Hakan Calhanoglu (ieri febbricitante) e Lucas Paquetà.

La Lazio di Inzaghi dovrebbe presentarsi con il collaudato 3-5-2. Terzetto difensivo Basto-Acerbi-Luiz Felipe davanti a Thomas Strakosha. Romulo e Senad Lulic i laterali di centrocampo. In mezzo Lucas Leiva come perno centrale della mediana supportato da Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tandem offensivo composto da Joaquin Correa e Ciro Immobile.

COPPA ITALIA, MILAN-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo

Redazione MilanLive.it

